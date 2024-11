Torino, 14 nov. (LaPresse) – Due esplosioni, a distanza di pochi secondi, si sono verificate davanti alla Corte Suprema Federale a Brasilia. La zona era isolata. Lo riporta Globo. Sul posto sono presenti vigili del fuoco e personale militare specializzato in esplosivi. Secondo i testimoni si sono udite due esplosioni “molto forti”. Una persona è morta. Non si conoscono al momento le cause delle esplosioni.

