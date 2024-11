Francoforte (Germania), 12 nov. (LaPresse) – Il Gruppo Lufthansa ha confermato la “presentazione di un pacchetto di misure correttive” alla Commissione Europea, congiuntamente al ministero dell’Economia e delle Finanze italiano (Mef), nell’ambito dell’operazione per l’acquisizione di ITA Airways, e si dice “fiducioso” per l’approvazione da parte della Commissione Ue “nelle prossime settimane”. Lo ha detto a LaPresse un portavoce del Gruppo Lufthansa dopo la relativa comunicazione del Mef arrivata ieri sera. “Il Gruppo Lufthansa conferma la presentazione di un pacchetto di misure correttive alla Commissione Europea per soddisfare le condizioni della decisione di autorizzazione all’acquisizione del 41% di ITA Airways ottenuta il 3 luglio 2024. La presentazione è stata effettuata congiuntamente al ministero dell’Economia e delle Finanze italiano (Mef) in tempo utile l’11 novembre 2024″, ha dichiarato il portavoce, aggiungendo che “il Gruppo Lufthansa è fiducioso che la Commissione Ue approverà il pacchetto di misure correttive nelle prossime settimane”.

