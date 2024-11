Francoforte (Germania), 12 nov. (LaPresse) – I gruppi parlamentari di Spd e Cdu-Csu hanno raggiunto un accordo per proporre il 23 febbraio come data delle nuove elezioni federali.I leader dei partiti parlamentari si sono accordati su questa data, come confermato da ambienti dell’Spd a Der Spiegel. Secondo quanto riportato, il cancelliere Olaf Scholz dovrebbe chiedere un voto di fiducia al Bundestag il 16 dicembre o, al più tardi, il 18 dicembre. La decisione finale sulla data delle elezioni dovrà essere presa dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier.

