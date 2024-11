Roma, 12 nov. (LaPresse) – “Abbiamo trovato le risorse per arrivare almeno al raddoppio della platea” del cosiddetto bonus Natale, “il governo ha sempre voluto ampliare i beneficiari e quindi ha cercato le risorse per includere parte di chi era rimasto fuori all’inizio”. Lo spiega il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani intercettato in Transatlantico alla Camera. La misura, aggiunge, è stata “approvata in Consiglio dei ministri, all’interno del decreto per la riapertura del concordato preventivo”.

