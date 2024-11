Torino, 11 nov. (LaPresse) – Sul fronte del Libano “non ci sarà alcun cessate il fuoco e non ci sarà tregua per Hezbollah finché non saranno raggiunti gli obiettivi della guerra”. Lo ha dichiarato il neo ministro israeliano della Difesa, Israel Katz, citato da Times of Israel.

