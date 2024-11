Milano, 11 nov. (LaPresse) – Si sta avvicinando l’accordo tra Lufthansa e il ministero dell’Economia e delle Finanze per l’investimento in Ita Airways da parte del vettore tedesco. Secondo quanto si apprende, le due parti sono al lavoro per rispettare la scadenza di oggi e l’accordo potrebbe essere concluso entro stanotte, con l’invio dei cosiddetti ‘remedies’, ovvero alcuni slot su Milano-Linate da consegnare ad altri competitor per tutelare la libera concorrenza nel settore aereo.

