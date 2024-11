Milano, 11 nov. (LaPresse) – Una ragazza di 20 anni ha perso la vita, nella notte, in un incidente stradale avvenuto in via Enrico Ferri, angolo via Fulvio Testi. L’auto sulla quale viaggiava è sbandata, per cause ancora in corso di accertamenti, ed è andata a sbattere contro il guardrail. Il ragazzo che era alla guida, un 26enne, è stato portato in codice giallo all’ospedale San Raffaele.

