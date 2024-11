Roma, 11 nov. (LaPresse) – Dopo l’incidente diplomatico avvenuto giovedì scorso a margine della visita del ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot a Gerusalemme, l’ambasciatore israeliano Joshua Zarka è stato convocato questo martedì 12 novembre al Quai d’Orsay. Lo riporta Bfmtv citando fonti diplomatiche. Barrot ha denunciato una “situazione inaccettabile” dopo essersi rifiutato di entrare al santuario francese Eleona a Gerusalemme Est, a causa della presenza di forze di sicurezza israeliane armate. Le forze di sicurezza israeliane sono “entrate in modo armato, senza ottenere l’autorizzazione preventiva della Francia e senza accettare di andarsene”, ha dichiarato il ministro alla stampa. “L’ingresso in forze delle forze di sicurezza israeliane è una decisione senza precedenti, per questo è così grave”, ha dichiarato una fonte diplomatica a Bfmtv. Oltre a questo episodio, due gendarmi francesi sono stati arrestati e poi rilasciati dalla polizia israeliana lo stesso giorno. Il Ministero degli Affari Esteri israeliano ha negato di essere dietro a qualsiasi incidente diplomatico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata