Milano, 11 nov. (LaPresse) – Arriverà il 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la sentenza nel processo a carico di Alessandro Impagnatiello per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano. Al termine di 6 ore di requisitoria e arringa le legali del 31enne, Giulia Geradini e Samanta Barbaglia hanno chiesto di escludere la sussistenza delle aggravanti della crudeltà, dei futili motivi e della premeditazione e di concedere le attenuanti generiche equivalente all’ultima aggravante dell’omicidio volontario, quella per averlo commesso contro la convivente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata