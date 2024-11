Milano, 10 nov. (LaPresse) – Il primo ministro polacco Donald Tusk, in una intervista a Polskie Radio ha affermato che “sono attese a breve” dichiarazioni per “una data per il cessate in fuoco in Ucraina, sulla determinazione dei suoi confini e sulle garanzie di sicurezza per Kiev”. Tusk ha anche commentato il piano del neoeletto presidente degli Stati Uniti Donald Trump per quanto riguarda l’Ucraina, osservando che potrebbe essere ancora in fase di sviluppo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata