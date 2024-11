Roma, 10 nov. (LaPresse) – “Io non ho nessuna intenzione di fare un scontro con il governo, è il governo che vuole farlo con me. E io da questo scontro voglio sottrarmi”. Così la presidente di Magistratura Democratica e giudice della sezione immigrazione del Tribunale di Roma, Silvia Albano, parlando a margine del convegno per i 60 anni di Md, in Campidoglio. “Voi avete visto che io non sono intervenuta mai in questo periodo perché c’è stata una personalizzazione insopportabile – aggiunge – Non c’è nessuna personalizzazione ma solo dei giudici che cercano di fare il loro lavoro.

