Roma, 9 nov.(LaPresse) – Borse per un valore di 140 mila euro sono state rubate la notte scorsa nella boutique di Valentino in piazza Mignanelli, in pieno centro a Roma, a pochi passi da piazza di Spagna. Il furto è stato scoperto dai vigilantes che hanno chiamato il 112. Sul posto, oltre al responso del punto vendita, l’autoradio del commissariato di polizia Esquilino. Indaga il distretto di Trevi Campomarzio.

