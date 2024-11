Milano, 9 nov. (LaPresse) – È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le 2 della notte a Ceccano, in provincia di Frosinone. Un giovane di 20 anni ha perso la vita, mentre altri due ragazzi, di 16 e 19 anni, sono stati trasportati nell’Ospedale Spaziani, per accertamenti, ma non sono gravi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata