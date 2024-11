Budapest, 8 nov. (LaPresse) – “Non c’è alcun dubbio che la presidenza Trump farà grande differenza nelle relazioni tra gli Stati Uniti e l’Europa”. Lo ha detto Mario Draghi arrivando al vertice Ue informale di Budapest. “Non necessariamente tutto in senso negativo – sottolinea – ma certamente noi dovremmo prenderne atto. Dalla prospettiva del rapporto, quindi del rilancio della competizione in Europa, un paio di cose che vengono in mente sono che questa amministrazione sicuramente darà ulteriore grande impulso al settore tecnologico, al cosiddetto high tech, settore trainante della produttività. Già ora la differenza della produttività tra gli Stati Uniti e l’Europa è molto ampia, quindi noi dovremmo in un certo senso agire e gran parte delle indicazioni del rapporto vanno proprio solo su questo tema”.

