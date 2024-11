Milano, 8 nov. (LaPresse) – Il Consiglio per la sicurezza nazionale (Nsc) di Israele invita gli israeliani a non assistere alla partita del Maccabi Tel Aviv a Bologna, dopo l’attacco ai tifosi avvenuto ieri sera ad Amsterdam. Oltre a evitare la partita di stasera, l’Nsc consiglia agli israeliani di evitare il più possibile di indossare simboli identificativi. Lo riporta il Times of Israel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata