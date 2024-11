Milano, 8 nov. (LaPresse) – “Gli eventi di Amsterdam confermano che il genocidio in corso a Gaza, trasmesso in diretta senza un’azione internazionale per fermarlo e chiamare a risponderne i responsabili, può portare a reazioni spontanee”. Lo ha affermato Abu Zuhri, funzionario di Hamas, come riporta Al Jazeera. “Porre fine al genocidio a Gaza è fondamentale per rispettare e proteggere i diritti umani, garantendo la pace e la sicurezza regionale e globale”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata