Milano, 7 nov. (LaPresse) – Christian Raimo, insegnante del liceo Archimede e scrittore, è stato sospeso dall’insegnamento per tre mesi con una decurtazione dello stipendio del 50%. Il provvedimento, arrivato ieri a Raimo che già da oggi non è in classe, è stato preso dall’Ufficio Scolastico regionale per le parole usate dallo scrittore contro il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

