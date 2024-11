Palermo, 7 nov. (LaPresse) – Chiesto il rinvio a giudizio per i quattro poliziotti accusati di depistaggio per aver reso false testimonianze nelle loro deposizioni al processo per il depistaggio delle indagini sulla strage di Via D’Amelio in cui morì il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Il pubblico ministero di Caltanissetta Maurizio Bonaccorso ha chiesto, al termine dell’udienza preliminare, di processare Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli per il reato di depistaggio.

