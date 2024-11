Torino, 6 nov. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin non ha intenzione di congratularsi con Donald Trump per la sua vittoria alle elezioni presidenziali. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass. “Non sono a conoscenza dei piani del presidente di congratularsi con Trump per le elezioni”, ha dichiarato. “Non dimentichiamo che stiamo parlando di un paese ostile, che è direttamente e indirettamente coinvolto in una guerra contro il nostro Stato”, ha aggiunto.

