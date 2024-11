Milano, 6 nov. (LaPresse) – “Ho voluto salutare la Madonna che si prende cura dei poveri, la patrona di valencia. Valencia che soffre tanto sotto l’acqua e anche altre parti della Spagna”. Lo ha detto Papa Francesco, che all’inizio dell’udienza generale in Piazza San Pietro si è soffermato davanti alla statua della ‘Virgen de los desamparados’, raccogliendosi in preghiera e omaggiandola con una rosa bianca. “Io ho voluto che fosse qui la patrona di Valencia. Questa immaginetta che gli stessi valenciani mi hanno regalato” ha spiegato il Papa, che poi ha esortato i fedeli: “Oggi in modo speciale preghiamo per Valencia e per le altre zone della zone della Spagna che stanno soffrendo per l’acqua”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata