Milano, 6 nov. (LaPresse) – Riqualificare il reato in “omicidio volontario”, perché non fu un “eccesso di legittima difesa”: la giudice Valentina Nevoso del Tribunale di Pavia ha letto in aula, al termine della camera di consiglio, la decisione su Massimo Adriatici, ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera, accusato della morte di Youns El Boussettaoui, cittadino di origine marocchina di 39 anni, ucciso da un colpo di pistola sparato dallo stesso Adriatici in piazza Meardi a Voghera la sera del 20 luglio 2021.

