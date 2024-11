Lecce, 5 nov. (LaPresse) – Incidente sul lavoro mortale a Lecce in mattinata: un operaio è precipitato da una impalcatura, alta circa quattro metri. La tragedia è avvenuta in via Alfonso Lamarmora, dove si stanno eseguendo lavori per la costruzione di un edificio. Sul posto, i soccorritori del 118, ma per l’opreaio non c’era piuì nulla da fare. Presenti anche gli ispettori dello Spesal della Asl di Lecce e i carabinieri che dovranno accertare le cause dell’incidente e se ci siano responsabilità sul piano penale.

