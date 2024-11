Roma, 4 nov. (LaPresse) – “L’economia italiana è in sostanziale stallo, confermato anche dai dati dell’ultimo trimestre e siamo abbastanza certi che non riusciremo quest’anno a raggiungere il risultato dell’1% di crescita del Pil, forse sarà difficile lo 0,8% stimato da quasi tutti, compreso noi”. Lo ha detto direttore generale di Confindustria Maurizio Tarquini in audizione sulla manovra davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

