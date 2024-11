Genova, 4 nov. (LaPresse) – Incidente mortale sul lavoro questa mattina sull’autostrada A6 Savona-Torino: un operaio che stava lavorando in un cantiere di manutenzione nella tratta all’altezza di Altare è morto in seguito ad una caduta da un ponteggio. Ancora da chiarire l’esatta dinamica, l’uomo è precipitato per una ventina di metri morendo sul colpo.

