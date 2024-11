Milano, 2 nov. (LaPresse) – Nei giorni scorsi l’amministrazione degli Stati Uniti, guidata da Joe Biden, ha messo in guardia l’Iran dal lanciare un altro attacco contro Israele e ha sottolineato che non sarà in grado di frenare gli israeliani. È quanto hanno rivelato un funzionario statunitense e un ex funzionario israeliano ad Axios.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata