Milano, 2 nov. (LaPresse) – “Abbiamo ricevuto una notizia estremamente preoccupante: il centro di assistenza sanitaria primaria di Sheikh Radwan, nel nord di Gaza, è stato colpito oggi mentre i genitori stavano portando i loro figli alla vaccinazione antipolio salvavita, in un’area in cui era stata concordata una pausa umanitaria per consentire la vaccinazione. Sei persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste ferite”. È quanto fa sapere sui social Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms (l’Organizzazione mondiale della sanità). “Un team dell’Oms era sul posto poco prima”, aggiunge, “questo attacco, durante la pausa umanitaria, mette a rischio la sacralità della protezione della salute dei bambini e può dissuadere i genitori dal portare i loro figli a vaccinarsi”. “Queste pause umanitarie vitali, specifiche per ogni area, devono essere assolutamente rispettate”, conclude Ghebreyesus, “cessate il fuoco!”.

