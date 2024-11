Milano, 1 nov. (LaPresse) – “La guerra è sempre una sconfitta ed è ignobile perché è il trionfo della menzogna e della falsità”. Così Papa Francesco affacciato su piazza San Pietro parlando ai fedeli a braccio al termine dell’Angelus. In guerra “si cerca il massimo interesse per sé e il massimo danno per l’avversario, calpestando vite umane, ambiente, infrastrutture”, ha detto. “Tutto è mascherato di menzogne”, conclude Bergoglio.

