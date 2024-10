Milano, 31 ott. (LaPresse) – Il Comune di Valencia ha confermato il ritrovamento di corpi senza vita in un garage nel quartiere di La Torre a Valencia. La sindaca, María José Catalá, ha riferito di 8 morti ritrovati in un garage, tra cui un agente di polizia locale, e di una donna trovata senza vita nella sua casa. Lo riporta El Pais. I morti per l’alluvione che ha colpito soprattutto la regione di Valencia salgono quindi a un totale di 104.

