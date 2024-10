Milano, 31 ott. (LaPresse) – Due persone sono state uccise in un attacco con razzi nei pressi di Kiryat Ata, alle porte di Haifa. Lo riferisce il servizio di soccorso israeliano Magen David Adom, citato dal Times of Israel, precisando che le due vittime sono una donna di 60 anni e un uomo di circa 30, che sono stati trovati in un’area agricola vicino a Gilam Junction. Una terza persona, un uomo di 70 anni, è stato trasportato in ospedale con ferite lievi.

