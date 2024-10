Roma, 30 ott. (LaPresse) – “Al momento non risultano connazionali tra le vittime” dell’alluvione a Valencia in Spagna. Lo rende noto la Farnesina. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, “segue con la massima attenzione la situazione”. Per qualsiasi esigenza – scrive la Farnesina – contattare l’Unità di crisi al +39 06 36225 e scaricare l’app Viaggiare Sicuri.

