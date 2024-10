Milano, 30 ott. (LaPresse) – La 29enne ha partitorito nel wc dell’appartamento nel retrobottega del night ‘Serale’ a Piove di Sacco, nel Padovano, in cui viveva e “dopo che la bambina già si trovava a testa in giù” ha tirato l’acqua dello sciacquone. È quanto si legge nel fermo per omicidio aggravato della donna arrestata nella serata di ieri dai carabinieri di Padova.

