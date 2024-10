Milano, 30 ott. (LaPresse) – Nel corso della visita a domicilio- prosegue la nota-, i venditori sembrerebbero fare pressioni di vario tipo per far acquistare altri modelli di materassi a prezzi molto più elevati rispetto a quello pubblicizzato nelle televendite. Peraltro lascerebbero intendere che il materasso oggetto delle televendite avrebbe caratteristiche e qualità non corrispondenti a quelle pubblicizzate o che verrebbe consegnato in tempi lunghi.

