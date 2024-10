Londra (Regno Unito), 29 ott. (LaPresse/AP) – È stato incriminato per terrorismo il 18enne accusato dell’attacco di Southport, nel nord-ovest dell’Inghilterra, dove lo scorso 29 luglio a una lezione di danza a tema Taylor Swift per bambini erano state uccise 3 bambine e accoltellate altre 10 persone. Lo riferisce la polizia della contea di Merseyside. Il 18enne Axel Rudakubana, questo il nome dell’accusato, secondo quanto riferito dalla polizia produceva ricina, un veleno che è stato trovato a casa sua, e aveva anche un manuale di addestramento di Al-Qaeda. Rudakubana, che secondo la polizia è nato in Galles, doveva già rispondere di 3 capi d’accusa per la morte di Alice Dasilva Aguiar, 9 anni, Elsie Dot Stancombe, 7 anni, e Bebe King, 6 anni.

