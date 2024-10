Milano, 29 ott. (LaPresse) – “Come primo ministro ungherese, che ha vinto molte controversie, voglio dirvi che ci saranno controversie in futuro, nei prossimi due giorni. I risultati elettorali sono indiscutibili e si sono svolte elezioni libere e democratiche”. Lo ha detto Viktor Orban durante un briefing congiunto a Tbilisi con il premier della Georgia Irakli Kobakhidze. “Ci saranno ancora litigi in Europa, non bisogna prenderla sul serio perché è una storia comune”, ha aggiunto secondo l’emittente pubblica georgiana 1tv, “se vincono i liberali, allora c’è democrazia, se vincono i conservatori, allora non c’è democrazia. Questo tipo di discussioni si verificano continuamente a Bruxelles”.

