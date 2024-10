Milano, 28 ott. (LaPresse) – Va delineandosi un testa a testa tra Marco Bucci e Andrea Orlando, in corsa per la presidenza della Regione Liguria. Secondo la terza proiezione del Consorzio Opinio per la Rai, il candidato del centrodestra e sindaco di Genova è al 48,8%; mentre l’ex ministro della Giustizia, candidato del centrosinistra, è al 47,3%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata