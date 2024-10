Dubai (Emirati Arabi Uniti), 28 ott. (LaPresse/AP) – Il prigioniero iraniano-tedesco Jamshid Sharmahd, rapito a Dubai nel 2020 dalle forze di sicurezza iraniane, è stato giustiziato in Iran dopo essere stato condannato per accuse di terrorismo contestate dalla sua famiglia, ha riferito la magistratura iraniana. L’agenzia di stampa Mizan della magistratura di Teheran ha riferito che l’esecuzione è avvenuta questa mattina. L’Iran ha accusato Sharmahd, che viveva a Glendora, in California, di aver pianificato un attacco nel 2008 a una moschea in cui sono morte 14 persone e ne sono rimaste ferite oltre 200, oltre a aver pianificato altri assalti tramite la poco nota Assemblea del Regno dell’Iran e la sua ala militante Tondar.

