Milano, 27 ott. (LaPresse) – A quanto si apprende, “il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha dato mandato al Capo della polizia, Vittorio Pisani, di acquisire dall’autorità giudiziaria gli atti di indagine utili per avviare verifiche su ipotizzati accessi abusivi alle banche dati del Ministero dell’Interno o sull’utilizzo illecito delle stesse”. Su questo fronte peraltro “sta già operando al Viminale una commissione di specialisti già in precedenza istituita dal titolare del Viminale anche per definire eventuali ulteriori misure e procedure a protezione delle strutture informatiche interforze”.

