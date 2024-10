Roma, 26 ott. (LaPresse) – “Siamo tutti esposti al rischio dossieraggio. Il vero problema che si porrà non è solo la captazione dei dati sensibili, ma prossimamente già con l’IA sarà possibile manipolare questi dati e sarà ancora peggio: perché una cosa è entrare in una cartella clinica e un’altra è manipolare i dati con l’intelligenza artificiale. Sarà facile e veloce creare una realtà virtuale ma che virtuale non è. Dobbiamo lavorare di fantasia per capire cosa farà la criminalità con i nuovi strumenti”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervistato nel corso di CasaCorriere festival.

