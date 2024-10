Torino, 25 ott. (LaPresse) – L’Occidente comincia a valutare realisticamente la situazione intorno all’Ucraina e a cambiare il suo pensiero nei confronti della Russia. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista al programma ’60 Minuti’ su Russia-1. Lo riporta la Tass. “Possiamo solo elogiarli per questo, per il fatto che stanno cominciando a pensare e a valutare realmente la situazione”, ha spiegato il capo del Cremlino.

