Roma, 25 ott. (LaPresse) – “Gasparri chiede di bloccare la trasmissione Report, in onda domenica alle 20.30 su Rai3. Ci mancava solo questo”. Così Sigfrido Ranucci su Facebook replicando a Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia e membro della Vigilanza Rai. In una nota condivisa da Ranucci nel suo post, Gasparri aveva affermato, senza citare esplicitamente ‘Report’, aveva definito “illegale” l’utilizzo di “una trasmissione Rai per fare propaganda elettorale, durante il silenzio elettorale, domenica. Lì i vertici Rai intervengano perché altrimenti saranno colpevoli anche loro insieme al conduttore della trasmissione ed a tutti i responsabili che violeranno le leggi durante una fase elettorale”. Una “illegalità” aveva aggiunto che “siamo qui già pronti a denunciare tutti. Non solo il noto promotore di questi atti di illegalità comunicativo, ma anche tutti quelli che li tollerano o autorizzano”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata