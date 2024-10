Napoli, 25 ott. (LaPresse) – “Per favore, non diciamo che i cristiani, le suore e i preti che lavorano con i poveri sono dei comunisti”. Lo ha detto Papa Francesco nel suo discorso all’assemblea della Diocesi di Roma nella Basilica di San Giovanni in Laterano. “Per favore – ha aggiunto – il povero non può essere un numero o un problema, o peggio ancora uno scarto. È nostro fratello, è carne della nostra carne. Dobbiamo sentire la questione della povertà come un’urgenza ecclesiale”.

