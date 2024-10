Napoli, 25 ott. (LaPresse) – Approda in Commissione al Consiglio regionale della Campania la proposta di legge che potrebbe aprire la strada a un terzo mandato consecutivo per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Giuseppe Sommese, consigliere di Azione e presidente della Prima Commissione consiliare permanente, ha presentato la proposta di legge “Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’articolo 2, comma 1, lettera F della legge 2 luglio 2004 n. 165”. La proposta di legge, “nel recepire la norma nazionale” prevede che “non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi”, e che, “il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”, cioè 15 giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania. In caso di approvazione della proposta di legge e di recepimento della norma nazionale, finora mai formalmente avvenuta da parte della Campania, il “conteggio” dei mandati di De Luca da presidente della Regione Campania partirebbe quindi da quello attualmente in corso, iniziato con l’elezione del 2020, e non da quello iniziato con la sua prima elezione nel 2015. In tal modo De Luca potrebbe nuovamente candidarsi alla presidenza della Regione Campania alle elezioni regionali del 2025. La Prima commissione permanente Affari istituzionali del Consiglio regionale della Campania si riunirà lunedì 28 ottobre alle ore 12.

