Milano, 24 ott. (LaPresse) – Il capo del Mossad, David Barnea, parteciperà domenica a un vertice in Qatar insieme al capo della Cia, al direttore dell’intelligence egiziana e al primo ministro del Qatar, nel tentativo di rinnovare i negoziati per una tregua nella Striscia di Gaza e per il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Lo riporta Haaretz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata