Milano, 23 ott. (LaPresse) – “Alla luce dei risultati dei primi nove mesi dell’anno e delle prospettive sul trimestre in corso, Saipem migliora la guidance per il 2024”. Lo comunica in una nota il Gruppo Saipem, il cui Consiglio di Amministrazione oggi ha approvato i risultati consolidati del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2024

