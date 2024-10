Milano, 23 ott. (LaPresse) – Sirene d’allarme sono suonate a Tel Aviv e in diverse aree nel centro di Israele per razzi esplosi dal Libano in territorio israeliano. Lo comunica l’Idf, specificando che sono stati identificati quattro razzi che attraversavano il Libano verso il territorio israeliano. Alcuni dei razzi sono stati intercettati.

