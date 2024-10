Napoli, 23 ott. (LaPresse) – “Non possiamo più permettere che a causa del numero chiuso i nostri studenti siano costretti a fare turismo universitario forzato fuori dall’Italia. Questa è un’ipocrisia, una vergogna che non possiamo più consentire. Anzi, vogliamo che gli studenti che lo hanno fatto, e questo è un ulteriore impegno che prendo, siano messi in condizione di ritornare nel nostro Paese”. Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso del question time alla Camera. “Abbiamo un’offerta formativa straordinaria – ha aggiunto Bernini – e non possiamo permettere che i nostri studenti siano mandati altrove a formarsi solo per l’ipocrisia di un numero chiuso. Faremo delle scelte tutti insieme, io consulterò tutti i nostri stakeholders e referenti, ma preferisco preoccuparmi perché le aule sono troppo piene che piangere sul disastro di aule vuote”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata