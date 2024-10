Roma, 23 ott. (LaPresse) – La mail del giudice che criticava la premier Giorgia Meloni “dice che non agisco per interesse personale ma per volontà politica. Una politica forte, che non ha scheletri nell’armadio, non ha una seconda agenda, non è condizionabile è un problema per molti, per tutti coloro che sulla debolezza della politica hanno costruito imperi. Io continuo a rispondere alla volontà popolare e a non farmi condizionare da nessuno rispetto a quello che ritengo giusto per dare risposte ai cittadini, nel rispetto delle leggi”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del ‘Tempo’ Tommaso Cerno.

