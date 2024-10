Roma, 23 ott. (LaPresse) – “Quando si parlava della nomina di questa persona c’è stata anche una polemica, da FdI mi dissero che c’era nervosismo per questa nomina. E io ho detto: parlatene con il ministro, perchè è il ministro che fa le nomine e si deve assumere le responsabilità di quel che fa. Apprendo che ci sarebbe una specie di presunto conflitto di interessi tra Spano e un’altra persona che risale al Maxxi, risale ai tempi della gestione di Melandri. Nessuna di queste persone è stata nominata da Giuli, bene, ma bisogna chiedere conto a chi governava il Maxxi quando è accaduto. Perché si dice adesso? Se lavori con quello di destra tutto è più complicato. Ho altro di cui occuparmi”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a proposito della vicenda che ha visto coinvolto Francesco Spano, intervistata dal direttore del ‘Tempo’ Tommaso Cerno in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni del quotidiano in corso alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea (Gnam) a Roma.

