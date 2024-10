Pechino, 22 ott. (LaPresse/AP) – L’accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi cattolici in Cina tra Vaticano e governo cinese è stato rinnovato per altri 4 anni. “Le due parti manterranno i contatti e il dialogo seguendo uno spirito costruttivo e continueranno a promuovere il miglioramento delle relazioni Cina-Vaticano”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian, che ha confermato la proroga. L’accordo era stato siglato nel 2018 ed era stato già prorogato due volte in passato.

