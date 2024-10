Roma, 22 ott. (LaPresse) – La crescita del Pil in Italia si attesta a +0,8% quest’anno e 0,9% il prossimo. Il Centro Studi di Confindustria nel Rapporto di previsione di autunno, ritocca al ribasso, in seguito alla revisione Istat, le previsioni della scorsa primavera sulla crescita, rilevando comunque che il ritmo di crescita è più alto di quello registrato dall’Italia, in media, nei decenni pre-pandemia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata